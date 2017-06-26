Работа большинства систем Хоум Кредит Банка, которая была приостановлена в связи с хакерской атакой, возобновлена, следует из сообщения кредитной организации. «Хоум Кредит» принес извинения клиентам за неудобства.
В банке напомнили, что во вторник, 27 июня, он наряду с другими крупными российскими компаниями обнаружил попытки нарушения своей киберзащиты на ограниченном количестве банковских компьютеров. В связи с обширной кибератакой, которая была отмечена в разных странах по всему миру, и согласно собственным протоколам безопасности Хоум Кредит Банк решил приостановить работу всех своих IT-систем до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование.
«Всесторонняя проверка подтвердила, что наша основная банковская и платежная система не были затронуты: они не работают на стандартных операционных системах. Все данные о клиентах и операциях защищены и не пострадали», — говорится в сообщении «Хоум Кредита».
Отделения работают по обычному графику, в консультационном режиме, там доступно погашение кредитов с карт клиентов. Клиентам доступны онлайн-операции, также можно снять деньги через банкоматы. Точки продаж в торговых центрах функционируют в обычном режиме.
Вирус-вымогатель Petya затронул все офисы Хоум Кредит Банка, в том числе центральный. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, все отделения банка приостановили работу, пишет РБК со ссылкой на источники.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 219,35 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,18 млрд, кредитный портфель — 175,47 млрд, обязательства перед населением — 139,26 млрд.