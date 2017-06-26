Работа большинства систем Хоум Кредит Банка, которая была приостановлена в связи с хакерской атакой, возобновлена, следует из сообщения кредитной организации. «Хоум Кредит» принес извинения клиентам за неудобства.

В банке напомнили, что во вторник, 27 июня, он наряду с другими крупными российскими компаниями обнаружил попытки нарушения своей киберзащиты на ограниченном количестве банковских компьютеров. В связи с обширной кибератакой, которая была отмечена в разных странах по всему миру, и согласно собственным протоколам безопасности Хоум Кредит Банк решил приостановить работу всех своих IT-систем до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование.

«Всесторонняя проверка подтвердила, что наша основная банковская и платежная система не были затронуты: они не работают на стандартных операционных системах. Все данные о клиентах и операциях защищены и не пострадали», — говорится в сообщении «Хоум Кредита».



Отделения работают по обычному графику, в консультационном режиме, там доступно погашение кредитов с карт клиентов. Клиентам доступны онлайн-операции, также можно снять деньги через банкоматы. Точки продаж в торговых центрах функционируют в обычном режиме.

Хакерская атака затронула Хоум Кредит Банк и компанию Абрамовича Вирус-вымогатель Petya затронул все офисы Хоум Кредит Банка, в том числе центральный. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, все отделения банка приостановили работу, пишет РБК со ссылкой на источники.