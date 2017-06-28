Совет Федерации на заседании 28 июня одобрил принятый ранее Госдумой закон о реновации. В законопроекте, в частности, прописаны нормы, касающиеся ипотечного жилья.

Согласно документу, при ипотеке залог будет автоматически перенесен на новую квартиру вне зависимости от согласия на то кредитора и заемщика. Законопроектом оговаривается, что условия кредита при замене объекта залога останутся неизменными. Страховой полис на объект залога при ипотеке также будет переоформлен на новое жилье, не будет необходимости вносить изменения в закладную, к ней будет прикрепляться дополнительный лист с данными о новом предмете залога.

Собственник жилого помещения, находящегося под обременением (в частности, в залоге у банка), при этом не вправе требовать выплату равноценного возмещения в денежной форме. То есть ипотечники лишены права получить деньги за ранее приобретенное в кредит жилье и закрыть кредит. Возможность для ипотечных заемщиков получить не равнозначное, а равноценное жилье в законопроекте не оговаривается.

Председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, представляя законопроект, отметил, что в период рассмотрения законопроекта в Госдуме параллельно Мосгордумой был принят закон о дополнительных гарантиях москвичам при переселении, который вступает в силу одновременно с федеральным законом.

В программу включаются только дома первого периода промышленного домостроения, построенные по типовым проектам в период с 1957-го до 1968 года, не выше девяти этажей, а также аналогичные им по характеристикам.

Для реализации программы создается специальный фонд, который сможет, в частности, выступать застройщиком и привлекать средства населения по программам долевого строительства по ФЗ-214. Как подчеркнул Азаров, при учете мнения населения наниматели жилья выступают наравне с собственниками.

В ходе обсуждения сенаторы учитывали обеспокоенность москвичей вопросами безопасности и соблюдения экологических норм в новых микрорайонах. В частности, напомнили историю со сгоревшей в Лондоне высоткой. Отвечая на вопросы о высотности и безопасности, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин подчеркнул, что строить высотные дома по программе реновации не планируется: жители пятиэтажек будут переселяться в комплексы переменной этажности от шести до 14—16 этажей, лишь отдельные дома будут до 20 этажей. «Ограничений по безопасности не будет, — подчеркнул Хуснуллин. — Мэр дал распоряжение не экономить, а применять более высокие стандарты качества строительства». Вице-мэр отметил, что более 70% возводимых по программе домов будут монолитными, при строительстве которых применяются повышенные требования по безопасности и качеству. Во всех новых микрорайонах при проектировании закладываются дополнительные камеры видеонаблюдения и опоры освещения, а также опорные пункты милиции.

Рабочая группа Госдумы​ поддержала ​правительственные поправки к законопроекту о реновации​ Межфракционная рабочая группа Госдумы рассмотрела и поддержала большинством голосов правительственные поправки в законопроект о реновации московского жилищного фонда. Документ рекомендован к внесению в текст соответствующего законопроекта, второе чтение которого намечено на 9 июня 2017 года.

Напомним, что между вторым и третьим чтением в Госдуме законопроект изменился кардинально, было внесено и принято 127 поправок, в том числе нормы об автоматической замене объекта залога по ипотеке для переселенцев, о предоставлении жителям коммуналок отдельного жилья, о предварительной и равноценной компенсации владельцам нежилых помещений.