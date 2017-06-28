Вологодский Севергазбанк предлагает клиентам оформить дебетовую карту Visa Rewards.

Стоимость выпуска карты составит 200 рублей, плата со второго года обслуживания — 900 рублей. Комиссия за обслуживание за предыдущий год не взимается при среднемесячном перечислении денежных средств в размере не менее 20 тыс. рублей или при среднемесячных безналичных операциях в объеме не менее 30 тыс. рублей.

По карте предусмотрен возврат в размере 5% от безналичных операций в категориях «автомойки», «книжные магазины», «рестораны и кафе» и 1% от других покупок.

«Карта привлекательна не только наличием cash back, но и начислением процентов на остаток средств на карточном счете. Так, предусмотрено начисление 3% годовых на остаток от 30 тысяч рублей в течение месяца и при безналичном обороте от 5 тысяч рублей, 7% годовых — на остаток в течение месяца более 100 тысяч рублей и при обороте более 50 тысяч рублей», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.



Снять наличные без комиссии можно в устройствах Севергазбанка и сторонних кредитных организаций. СМС-информирование предоставляется бесплатно.