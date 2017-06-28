Создатель Telegram Павел Дуров согласен на внесение мессенджера в реестр Роскомнадзора. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дуров подчеркнул, что регистрационные данные о компании-издателе Telegram «не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках».

«Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализуемый технически «закон Яровой», равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», — заявил он.

Дуров напомнил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил, что внесение в реестр организаторов распространения информации данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, не означает предоставление доступа к перепискам пользователей. «Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — сказал тогда Жаров.

«Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств. В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама», — написал в среду Дуров.

Он также отметил, что не может прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора. «Но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», — подчеркнул основатель мессенджера.

Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Telegram Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram исполнить российское законодательство, иначе мессенджер будет заблокирован. Об этом говорится в обращении на сайте ведомства.

В пятницу, 23 июня, Александр Жаров призвал Telegram исполнить российское законодательство, иначе мессенджер будет заблокирован. «В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!» — говорилось в открытом обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Позднее Дуров на своей странице «ВКонтакте» написал, что, как только Telegram будет заблокирован, «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud / Google Drive».

В ответ на это Жаров через официальный аккаунт ведомства «ВКонтакте» высказал мнение, что Дуров игнорирует безопасность простых пользователей Telegram. «Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», — отметил глава Роскомнадзора.

В свою очередь Дуров заявил, что его мессенджер не был заблокирован ни в одной стране за якобы проявленную «нейтральность» к терроризму. «Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира. И ни в одной стране Telegram не был заблокирован за несуществующую «нейтральность» в этом вопросе», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ФСБ: Telegram использовался исполнителем теракта в метро Петербурга Мессенджер Telegram использовался исполнителем и куратором террористического акта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В понедельник в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что мессенджер Telegram использовался исполнителем и куратором террористического акта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. В ведомстве также добавили, что Telegram наиболее активно используется террористами для создания чатов.

«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — прокомментировал это сообщение Дуров. Он также заявил, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом.