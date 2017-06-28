Паспорт приоритетного проекта повышения производительности труда будет утвержден в августе текущего года, реализация проекта является одним из ключевых условий ускорения экономического роста в стране, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Здесь двойная задача у проекта. С одной стороны, двигаться вперед по повышению производительности труда, по сути одного из единственных источников ускорения экономического роста, который возможен в существующих демографических условиях», — сказал Орешкин по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Другой задачей министр назвал поддержку людей, обеспечение их занятости: когда они будут уходить с неэффективных предприятий, следует способствовать тому, чтобы они устраивались на новые рабочие места с более высокой зарплатой и делали больший вклад в экономическое развитие.

По его словам, проект включает в себя подготовку программ повышения производительности труда на конкретных предприятиях, а также переобучение сотрудников, которые будут высвобождаться.

«У нас запланирована подготовка паспорта и его утверждение на август. Это совместный проект, который Министерство экономического развития делает совместно с министерствами труда, промышленности и финансов», — сказал Орешкин.

Он отметил, что в рамках проекта планируется обсудить изменения в налоговом законодательстве, упростить лицензирование образовательных центров на предприятиях, создать на базе Внешэкономбанка федеральный центр компетенций.