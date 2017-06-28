Совет Федерации одобрил правительственный законопроект, направленный на борьбу с «зеркалами» пиратских сайтов.

В третьем чтении Госдума приняла документ 23 июня. При рассмотрении документа во втором чтении нижняя палата парламента одобрила восемь поправок к проекту закона. Так, согласно поправкам, термин «производный сайт в сети Интернет» был заменен понятием «копия заблокированного сайта». В документе говорится, что не допускается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием Всемирной сети.

Инициировать процедуру блокировки «зеркал» теперь могут федеральные органы исполнительной власти, а также правообладатели.

Кроме того, был исключен из законопроекта механизм ограничения доступа к таким ресурсам на основании судебного приказа Мосгорсуда. Решение о признании сайта копией заблокированного сайта будет принимать Минкомсвязь в порядке, установленном Правительством РФ.

Также вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась такая информация, доступ к которым был заблокирован.