Потребительские цены в России за период с 20 по 26 июня увеличились на 0,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Росстата. Неделей ранее инфляция также составляла 0,1%.



С начала месяца цены в стране выросли на 0,4%, а с начала года — на 2,1%. В прошлогоднем июне инфляция составляла 0,4%, напоминает Росстат.

«За прошедший период сахар-песок стал дороже на 1,6%, баранина и соль — на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0,8%, крупу гречневую — на 0,7%, муку, сметану, кур, масло подсолнечное, маргарин и карамель — на 0,2%», — говорится в сообщении ведомства.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.



В мае потребительские цены в РФ увеличились на 4,1% в годовом выражении и на 0,4% к предыдущему периоду. Как ранее прогнозировали в Минэкономразвития, в июне инфляция будет на уровне 0,3—0,4%, годовая — 4—4,1%.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года.