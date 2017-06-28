«Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года» признана утратившей силу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поддержка программ развития ипотечного кредитования продолжится в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».



«В целях исключения дублирования мероприятий «Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года» (утверждена распоряжением правительства от 8 ноября 2014 года № 2242-р) с приоритетным проектом подписанным постановлением стратегия признана утратившей силу», — отмечается в документе.



В постановлении уточняется, что в ряд нормативных правовых актов внесены изменения, которые уточняют целевое назначение кредитов, предоставленных Агентству ипотечного жилищного кредитования Внешэкономбанком за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Установлено, что такие кредиты могут использоваться на финансирование (рефинансирование) программ развития рынка аренды предназначенного для проживания граждан недвижимого имущества, в том числе с использованием механизма закрытых паевых инвестиционных фондов; ипотечного жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг. Это позволит финансировать деятельность АО «АИЖК» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», — следует из документа.