Оскар Хартманн избран членом совета директоров Альфа-Банка (Россия). Он будет курировать разработку стратегии по продвижению банка на рынке новых банковских технологий и дистанционного обслуживания клиентов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Мы частный банк, и нам импонирует успех Оскара Хартманна как предпринимателя в сфере технологичного бизнеса. Уверен, что его знания, опыт и энергия помогут нам добиться больших успехов в стремительно развивающемся мире технологий», — прокомментировал председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Шмида.

Оскар Хартманн является основателем более 20 успешных компаний, среди которых KupiVIP, Aktivo и CarPrice. Он также работал в представительстве BMW в Малайзии и в московском офисе Boston Consulting Group.