Рекордный рост промышленного производства в России в мае в годовом выражении связан с нетипично холодной погодой и импортозамещением в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Об этом сообщает Минэкономразвития, опубликовавшее в среду на своем сайте мониторинг развития секторов экономики за май.

«В мае 2017 года индекс промышленного производства вырос на 5,6% по сравнению с маем прошлого года. Рекордный рост произошел из-за нетипично холодной погоды, импортозамещения в отдельных секторах обрабатывающей промышленности. Влияние оказал также календарный фактор», — говорится в сообщении министерства.

В МЭР отметили положительную динамику в секторах инвестиционного спроса. «Оживление экономической активности повлияло на производство строительных материалов и машиностроительный комплекс. На 7% по сравнению с маем прошлого года выросло производство пищевых продуктов. На 1,9% увеличился объем коммерческих грузоперевозок по всем видам транспорта. Кроме того, выросли объемы производства электроэнергии (на 3,4%) и тепловой энергии (на 15,5%)», — подчеркивают в Минэкономразвития.

Ранее Росстат сообщил, что промышленное производство в России в мае выросло на 5,6% в годовом выражении после увеличения на 2,3% в апреле. По сравнению с апрелем промпроизводство в прошлом месяце увеличилось на 1,2%, а с исключением сезонного и календарного факторов — на 1,6%. При этом в январе — мае темпы роста производства по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составили 1,6%.

