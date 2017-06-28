Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Сибэс» оказалась почти вдвое больше, чем по изначальной оценке ЦБ, свидетельствуют материалы регулятора.

Активы банка с учетом результатов обследования его финансового состояния составляют более 1,614 млрд рублей, обязательства — почти 2,818 млрд. Такие данные опубликованы на сайте Центробанка 28 июня (информация временной администрации от 22 июня 2017 года).

Таким образом, уточненная оценка «дыры» в балансе банка — 1,204 млрд рублей.

В «Вестнике Банка России» от 21 июня текущего года для банка указывались активы в размере более 2,086 млрд рублей, обязательства — в размере чуть менее 2,75 млрд, «дыра» — в размере 663 млн рублей.

Центробанк отозвал лицензию у омского банка «Сибэс» 28 апреля этого года. Так, в банке были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. Также в сообщении регулятора отмечалось, что «состояние банка «Сибэс» характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам».

«В деятельности банка установлено проведение фиктивных операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка. В недобросовестных действиях руководства и собственников кредитной организации, выражавшихся в выводе активов, манипулировании отчетными данными и игнорировании требований надзорного органа о формировании адекватных принимаемым рискам резервов на возможные потери, усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства. Кроме того, в текущем году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой», — рассказали в ЦБ.

АСВ оценило свои выплаты по страховому случаю «Сибэса» в 2,4 млрд рублей. Уточним, что общий объем обязательств банка перед вкладчиками-физлицами, включая индивидуальных предпринимателей, сейчас оценивается в 2,554 млрд рублей против 2,533 млрд в первой оценке.



Арбитражный суд Омской области на заседании 8 июня принял решение о признании банка «Сибэс» банкротом.

