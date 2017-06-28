«Карта дальневосточника», выпускаемая Восточным Экспресс Банком на базе ПС «Мир», до конца лета станет доступна для получения по всей России. Об этом в интервью порталу Банки.ру рассказал директор департамента кредитных продуктов Восточного Экспресс Банка Алексей Крейтор.

«В данный момент карта доступна во всех регионах Дальнего Востока. Для других регионов в начале июля планируем запустить на всю страну кредитную версию продукта. Ее в том числе можно будет открыть в Москве. Дебетовая карта тоже планируется к масштабированию до конца лета, включая Московский регион. Сейчас дебетовая карта «Мир» выдается во всех отделениях банка «Восточный» на территории Дальнего Востока. А вот премиальную версию карты на базе «Мира» в ближайшее время запускать не планируем, вернемся к этому вопросу в следующем году», — прокомментировал будущее «Карты дальневосточника» Крейтор.

«Демографический портрет держателя карты «Мир» удивительным образом совпадает с портретом жителя Дальнего Востока в целом» Как развивается и что нового принесет «Карта дальневосточника» на базе ПС «Мир»? Можно ли «привязать» к ней проект дальневосточного гектара? Как идет реализация национальных карт на Дальнем Востоке?