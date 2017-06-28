«Карта дальневосточника», выпускаемая Восточным Экспресс Банком на базе ПС «Мир», до конца лета станет доступна для получения по всей России. Об этом в интервью порталу Банки.ру рассказал директор департамента кредитных продуктов Восточного Экспресс Банка Алексей Крейтор.

«В данный момент карта доступна во всех регионах Дальнего Востока. Для других регионов в начале июля планируем запустить на всю страну кредитную версию продукта. Ее в том числе можно будет открыть в Москве. Дебетовая карта тоже планируется к масштабированию до конца лета, включая Московский регион. Сейчас дебетовая карта «Мир» выдается во всех отделениях банка «Восточный» на территории Дальнего Востока. А вот премиальную версию карты на базе «Мира» в ближайшее время запускать не планируем, вернемся к этому вопросу в следующем году», — прокомментировал будущее «Карты дальневосточника» Крейтор.

«Демографический портрет держателя карты «Мир» удивительным образом совпадает с портретом жителя Дальнего Востока в целом»
«Демографический портрет держателя карты «Мир» удивительным образом совпадает с портретом жителя Дальнего Востока в целом»

Как развивается и что нового принесет «Карта дальневосточника» на базе ПС «Мир»? Можно ли «привязать» к ней проект дальневосточного гектара? Как идет реализация национальных карт на Дальнем Востоке?


Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения.
Бенефициарами банка на текущий момент являются гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через инвестиционные фонды под управления Baring Vostok 55,71% акций банка, ООО «КБ «Юниаструм Банк» (24,99%), Troyte Investments Limited (8,16%), Марина Ушакова, Григорий Жданов (по 2,83%), председатель правления банка Алексей Кордичев (1,60%), Александр Таранов (1,42%), миноритарии (2,46%).


По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 274,18 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,52 млрд, кредитный портфель — 156,10 млрд, обязательства перед населением — 156,61 млрд.