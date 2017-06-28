Страховая компания «Ингосстрах» закрывает представительство в Киеве, следует из обновленной редакции устава страховщика. У компании остаются зарубежные представительства в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбае (Индия) и Пекине (Китай).
Представитель «Ингосстраха» подтвердил «Ведомостям» окончательный выход с рынка Украины, отказавшись уточнить причины.
Напомним, в 2016 году страховщик практически свернул деятельность на Украине, где была самая крупная зарубежная дочка «Ингосстраха» с наиболее отлаженным бизнесом. Из действующих филиалов в ближнем зарубежье остались подразделения в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, но они невелики по объемам. Самый интересный опыт построения бизнеса на постсоветском пространстве у «Ингосстраха» — в Армении. «Мы подсмотрели у наших коллег в Армении несколько интересных идей, будем пытаться внедрять здесь», — отмечал в феврале генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.
СПАО «Ингосстрах» – крупная универсальная страховая компания, основной участник страховой группы «ИНГО». Компания занимает лидирующие позиции на российском страховом рынке и с 2004 по 2014 год стабильно удерживала место в тройке крупнейших страховщиков и перестраховщиков России. По итогам 2016 года компания заняла четвертое место по сборам на рынке прямого страхования (86,63 млрд рублей) и второе – по объему собранных перестраховочных премий (5,67 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2016 году основными составляющими являлись: каско (33,39%), ОСАГО (32,53%), имущественное страхование юридических лиц (9,16%) и ДМС (8,93%). Компания имеет около 100 филиалов и представительств, расположенных в 77 регионах РФ. Головной офис компании находится в Москве.