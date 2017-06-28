Страховая компания «Ингосстрах» закрывает представительство в Киеве, следует из обновленной редакции устава страховщика. У компании остаются зарубежные представительства в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбае (Индия) и Пекине (Китай).

Представитель «Ингосстраха» подтвердил «Ведомостям» окончательный выход с рынка Украины, отказавшись уточнить причины.



Напомним, в 2016 году страховщик практически свернул деятельность на Украине, где была самая крупная зарубежная дочка «Ингосстраха» с наиболее отлаженным бизнесом. Из действующих филиалов в ближнем зарубежье остались подразделения в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, но они невелики по объемам. Самый интересный опыт построения бизнеса на постсоветском пространстве у «Ингосстраха» — в Армении. «Мы подсмотрели у наших коллег в Армении несколько интересных идей, будем пытаться внедрять здесь», — отмечал в феврале генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.

