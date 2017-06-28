Российские банки продолжают сообщать в Центробанк о случаях получения вредоносного программного обеспечения (ПО) типа шифровальщик — WannaCry и Petya, говорится в сообщении на сайте ЦБ.



«По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки. Однако случаи получения вредоносного файла фиксируются до сих пор. В настоящий момент «ФинЦЕРТ» проводит дополнительный анализ выявленной атаки. По итогам участникам информационного взаимодействия будут разосланы обновленные рекомендации и бюллетени», — отмечается в релизе.

Напомним, во вторник «ФинЦЕРТ» Банка России зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного ПО типа шифровальщик — WannaСry и Petya. По факту выявления киберугрозы «ФинЦЕРТ» разослал участникам информационного обмена сведения о том, как выявить вредоносное ПО и противодействовать ему. «Атака началась с рассылки имейл-писем с вложенным вирусом. В тексте сообщений злоумышленники убеждали пользователя открыть вредоносный файл, после чего активировалась вредоносная программа. Предположительно, заражение происходило при помощи эксплуатации уязвимости CVE-2017-0199 (исполнение произвольного кода из приложений Microsoft Office и WordPad)», — заявили в ЦБ.