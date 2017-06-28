Первый в мире банкомат во вторник отметил свое пятидесятилетие. Первая автоматическая кассовая машина была установлена 27 июня 1967 года в филиале банка Barclays в районе Энфилд на севере Лондона, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В честь юбилейного года банкомат в Энфилде перекрасили в золотой цвет, расстелили перед ним красную ковровую дорожку и установил памятную мемориальную доску.

После установки первого банкомата Barclays заказал еще пять дополнительных машин для других филиалов. Банкомат создал шотландский изобретатель Джон Шепард-Баррон, который был вдохновлен торговыми автоматами с шоколадными батончиками. Их можно было купить в любое время, в то время как получить наличные деньги в нерабочее время было невозможно.

Сейчас в мире насчитывается около 3 млн банкоматов. Только в Великобритании установлено около 70 тыс. ATM, которые в 2016 году выдали 175 млрд фунтов стерлингов.

«Несмотря на то что в последние годы наблюдается огромная популярность электронного банкинга и карточных платежей, наличные деньги остаются важной частью повседневной жизни большинства людей», — сказал руководитель отдела обслуживания клиентов Barclays Рахил Ахмед.

В настоящее время в обращении в Великобритании находится наличных денег на сумму около 70 млрд фунтов, тогда как в 1967 году — всего на 2,9 млрд.