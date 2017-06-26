Tele2 и «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-пространства в Московском метрополитене, проанализировали предпочтения пользователей мобильного Интернета. Самыми популярными интернет-ресурсами и сервисами среди пассажиров столичной подземки оказались социальные сети и мессенджеры.



При выборе приложений для общения 53,4% абонентов Tele2 в ожидании поезда отдают предпочтение мессенджеру WhatsApp. Второе место занимает Viber с долей 42%, а третье место досталось сети Facebook и ее мессенджеру (23%). Примечательно, что мессенджер Telegram и социальная сеть Instagram не вошли в тройку лидеров и разделили четвертую позицию в рейтинге (около 18%). Кроме того, абоненты Tele2 реже других мессенджеров пользовались Skype: он оказался на пятом месте списка с показателем в 1,6%.

Согласно полученным данным, 91% абонентов Tele2 в московском метро подключаются к Интернету с помощью смартфонов, а 9% пользователей предпочитают планшеты.

Рейтинг предпочтений клиентов Tele2 отличается от списка наиболее популярных сетей и мессенджеров, составленного оператором «МаксимаТелеком». Так, по данным «МаксимаТелеком», самыми популярными соцсетью и мессенджером среди пассажиров метро стал Facebook — приложения открывают 74,8% пользователей бесплатной высокоскоростной Wi-Fi-сети MT_FREE. На втором месте по популярности — мессенджер WhatsApp с охватом 63,2%. Соцсетью «ВКонтакте», у которой нет мессенджера в виде отдельного приложения, пользуются 55%, подключившихся к MT_FREE.

На четвертом месте по популярности — соцсеть Instagram (42,1%), которой лишь немного уступают «Одноклассники» (37,3%). Около трети пользователей бесплатного Wi-Fi-доступа в метро общаются через мессенджеры Viber (30,1%) и Telegram (27,2%). Наконец, чуть более четверти аудитории MT_FREE — 25,9% пользователей — открывают Twitter.