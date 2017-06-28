Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Руслана Сулейманова на решение суда первой инстанции о банкротстве нижегородского Форус Банка. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РАПСИ.

Уточним, что Сулейманов входил в число акционеров банка и возглавлял его совет директоров.

Арбитражный суд Нижегородской области на заседании 15 марта 2017 года объявил резолютивную часть решения о признании Форус Банка несостоятельным (банкротом).

Согласно данным из сообщения ЦБ от 13 июня этого года, где говорилось о выводе активов из «Форуса», оценка «дыры» в балансе банка составляет 568,8 млн рублей. Ранее сообщалось о «дыре» в 559 млн рублей, затем оценка была повышена до 887 млн.



Форус Банк лишился лицензии 19 декабря 2016 года.