В приемной Белого дома в Москве задержали пятерых валютных ипотечных заемщиков. Об этом сообщила одна из задержанных заемщиков Ирина Вострикова.



«Мы пришли в приемную в 10 утра и не намерены были уходить оттуда до самой ночи. Мы озабочены полным отсутствием информации о мерах, подготовленных Минстроем по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева для урегулирования и оздоровления пересчитанных в иностранную валюту обязательств граждан с рублевыми доходами», — рассказала она.

На данный момент пятеро задержанных находятся в ОВД «Краснопресненская» и ждут составления протокола.

Днем ранее 25 валютных ипотечных заемщиков собрались около центрального здания Министерства строительства и ЖКХ в Москве с теми же требованиями.



Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru