Двухмиллионный пользователь произвел расчет на онлайн-калькуляторе автострахования финансового супермаркета Банки.ру в среду, 28 июня, в 9:32 мск. Калькуляторы автострахования на Банки.ру — удобный способ самостоятельно рассчитать онлайн стоимость полиса ОСАГО или каско и сравнить цены и условия страхования у ведущих страховщиков.

Раздел «Страхование» на портале Банки.ру содержит информацию по автострахованию (каско и ОСАГО), страхованию имущества и путешественников (ВЗР), медицинского страхования, страхования жизни, здоровья, ответственности и др.

В основе раздела — удобная функциональная платформа для подбора страховых услуг и получения информации об участниках рынка. Посетители могут выбрать оптимальные продукты по ряду параметров: цена, набор услуг, условия страхования и так далее. Подобрав продукт, пользователь может не откладывая отправить заявку напрямую в страховую компанию или купить полис онлайн.

Здесь также можно получить исчерпывающую информацию о действующих страховщиках. В «Народном рейтинге страховых компаний» посетители могут оставить отзывы о качестве работы игроков рынка и решить возникшие проблемы с помощью их представителей.