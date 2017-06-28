Торги на российском фондовом рынке в среду завершились разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ увеличился на 0,69% от уровня предыдущего закрытия и составил 1 891,98 пункта. Индекс РТС просел на 0,1% — до отметки 1 002,83 пункта.

Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,21%, «АЛРОСы» — на 2,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,48%, Московской биржи — на 1,84%. Бумаги Сбербанка подешевели на 1,01%.

«Рублевый индекс ММВБ в ходе сегодняшних торгов поднялся на 0,7%. Индекс РТС крутится около 1 000 пунктов. Мы связываем такую динамику отечественных индикаторов рынков акций больше с техническими факторами. Курс доллара США на фоне стабилизации нефти и потери поддержки налогового периода попытался найти равновесие неподалеку от 59,5 рубля за доллар. Курс евро в ходе текущей сессии почти протестировал отметку 68 рублей за евро», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.