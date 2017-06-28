Банк «Советский» снизил ставки по автокредитам. Диапазон снижения составил от 1 до 3 процентных пунктов в зависимости от программы.

Теперь денежные средства на покупку новых машин по программе «Турбокредит» предоставляются под 15,5—18,5% годовых при наличии полиса каско и под 17,5—18,5% годовых при его отсутствии. Оформить кредит на покупку подержанного автомобиля моложе восьми лет возможно под 18—22% годовых (без каско — под 20,5—24,5% годовых), а на покупку более старой машины — под 21—23% годовых (23,1—25% годовых при отказе от каско).

При оформлении кредита без подтверждения дохода окончательная ставка увеличится на 0,5 п. п. Личное страхование не влияет на ставку.

«Банк «Советский» достаточно давно не корректировал ставки по автокредитам. Столь существенное снижение ставок сейчас обусловлено прежде всего последовательным понижением Банком России значения ключевой ставки в текущем году», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Банком установлены лояльные требования к размеру собственных средств заемщика. Так, кредит на новую машину можно получить без первоначального взноса, но при отказе от каско придется оплатить как минимум 40% от стоимости машины за свой счет. Денежные средства на покупку б/у автомобиля моложе восьми лет (в том числе без каско) могут быть предоставлены без первоначального взноса. Для того чтобы оформить кредит на покупку более старого авто заемщику придется внести в банк как минимум 10% от стоимости машины.

Максимальная сумма кредита может достигать 5 млн рублей при покупке новых машин и 3 млн рублей — подержанных. Срок кредитования варьируется до семи лет в зависимости от условий конкретного предложения.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).