В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Объектом проверки было местное ООО «Гарант-Строй», следует из сообщения.

Установлено, что 29 октября 2015 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Гарант-Строй» зарегистрировано в качестве юридического лица. В период с конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, от коммерческих организаций, расположенных в Москве, поступили денежные средства на сумму свыше 411 млн рублей.

«Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более чем 500 граждан, — отмечают в прокуратуре. — В свою очередь указанные граждане от ООО «Гарант-Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов».

Прокуратура республики 31 мая 2017 года направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).



Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики.

