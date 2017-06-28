Греция может вернуться на рынок облигаций к концу года и благополучно завершить третью программу финансовой помощи следующим летом, сообщили представители европейских кредиторов во время конференции в Лагонисси.

По их словам, один из самых важных пакетов реформ в рамках мер жесткой экономии, одобренный парламентом Греции несколько недель назад, предоставил стране «реальную возможность» для восстановления государственных финансов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Возвращение на рынок станет ключевым моментом для Греции, которая в течение последних семи лет полагалась на деньги кредиторов.

«Греция вступает в последний год программы, имея реальную возможность восстановить доступ к рынкам и фактически завершить программу по графику в августе следующего года», — заявил глава миссии по Греции от Еврокомиссии Деклан Костелло.

Представитель Европейского механизма стабильности Николя Джаммариоли заявил, что одного законодательного акта недостаточно, поэтому греческому правительству необходимо реализовывать все реформы на деле.

«Пришло время для погашения просроченных кредитов. Греция также создала независимый налоговый орган. Теперь пришло время собирать налоги», — сказал Джаммариоли.