Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск понизился на 11 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 59,38 рубля. Курс евро просел на 1 копейку, остановившись на отметке 67,47 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,89 рубля, минимальный — 59,22. Всего за торговый день совершено 39 132 сделки на 3 млрд 897 млн 315 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 67,94 рубля, минимальный — 67,14. Всего за торговый день совершено 7 797 сделок на 612 млн 501 тыс. евро.