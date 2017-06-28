Подразделение крупнейшего банка Франции BNP Paribas, занимающееся консультированием, управлением недвижимостью и инвестициями, было атаковано вирусом-вымогателем Petya.

По информации Reuters, во вторник вечером из-за инцидента были заблокированы некоторые компьютеры сотрудников, передает сокбор Банки.ру в Брюсселе. Для оперативного противостояния атаке были приняты оперативные меры. BNP Paribas Real Estate работает в 16 странах и располагает активами под управлением в размере 24 млрд евро.

Другой крупный французский банк, Societe Generale, сообщил, что не был затронут атакой.

В начале этого года после аналогичной атаки многие банки в Европе заявили, что они активизировали усилия по защите от киберугроз. BNP Paribas в 2015 году создал специальный отдел под названием «Информационная безопасность и информационные системы» и запустил «программу трансформации» для модернизации своих систем безопасности.