Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации, следует из материалов на сайте ведомства. Реестровый номер — 90-PP.

Ранее о том, что Роскомнадзор в ближайшее время внесет мессенджер в реестр организаторов распространения информации, сообщил глава ведомства Александр Жаров. «На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр», — приводятся его слова на странице Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте».Таким образом, подчеркнул глава Роскомнадзора, «Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации».

Ранее в среду создатель Telegram Павел Дуров заявил, что согласен на внесение мессенджера в реестр Роскомнадзора. Регистрационные данные о компании-издателе Telegram это «не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках», отметил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Если на этом желания регулятора, действительно, ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой», равно как и другие законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram», — сообщил Дуров.

Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора Создатель Telegram Павел Дуров согласен на внесение мессенджера в реестр Роскомнадзора. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом, по его словам, в рамках работы с российским регулятором Telegram может обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрирует во всех остальных странах, «а именно продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама».

В среду Роскомнадзор также сообщал, что через форму на официальном сайте ведомства поступили заведомо ложные уведомления о включении Telegram в реестр организаторов распространения информации. «Установлено, что сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов. Дорогие любители Интернета! Процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — подчеркивали в ведомстве.

Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Telegram Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram исполнить российское законодательство, иначе мессенджер будет заблокирован. Об этом говорится в обращении на сайте ведомства.

Александр Жаров 23 июня призвал Telegram исполнить российское законодательство, иначе мессенджер будет заблокирован. «В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство», — говорилось в открытом обращении, опубликованном на сайте ведомства.

ФСБ: Telegram использовался исполнителем теракта в метро Петербурга Мессенджер Telegram использовался исполнителем и куратором террористического акта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В понедельник в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что мессенджер Telegram использовался исполнителем и куратором террористического акта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. В ведомстве также добавили, что Telegram наиболее активно используется террористами для создания чатов.

«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — прокомментировал это сообщение Дуров. Он также заявил, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом.