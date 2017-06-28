Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги акционерной финансовой корпорации «Система» (АФК «Система») и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в список на пересмотр с возможностью понижения, следует из релиза Fitch.

Данное решение обусловлено решением суда арестовать активы АФК «Система», в том числе принадлежащие ей 31,76% акций МТС, в качестве обеспечительной меры по иску «Роснефти» к компании.

«Судебный запрет и последующее за ним решение судебного пристава ограничивают способность АФК «Система» контролировать значительную часть своих активов и могут уменьшить поток дивидендов в холдинговую компанию. Обзор по рейтингам, скорее всего, будет завершен, когда Fitch получит больше ясности в отношении финансовых последствий судебного процесса и их последствий для АФК «Система» и МТС», — отмечается в сообщении.

По мнению Fitch, значительная часть дополнительных средств МТС может понадобиться для покрытия потенциальных убытков «Системы» в рамках судебного процесса.



В понедельник АФК «Система» сообщила, что получила от управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК».

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».