Мошенников, похитивших свыше 200 млн рублей под видом займов, осудили в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Как установлено в ходе расследования, в период с 2007 по 2013 год, действуя от имени руководства потребительского инвестиционного кооператива и заведомо зная об отсутствии источников высокой доходности, злоумышленники заключили договоры займа более чем с 500 гражданами. Они обещали выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы в размере от 3% до 14% и выше. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства фигуранты не имели», — отметили в МВД.

Общий ущерб составил свыше 200 млн рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела. В 2013 году правоохранители пресекли незаконную деятельность кооператива. Организатора сообщества объявили в федеральный розыск, остальных соучастников задержаны.

Согласно приговору Тверского суда Москвы, обвиняемые признаны виновными в совершении указанных преступлений, им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от шести до девяти лет, указали в МВД.