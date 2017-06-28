Промсвязьбанк рассматривает возможность размещения «вечных» евробондов для пополнения капитала первого уровня, рассказал РБК источник, знакомый с планами кредитной организации. «Банк последние три недели активно общается с инвесторами, технически уже полностью готов к такому предложению бумаг инвесторам. Единственный вопрос, который стоит перед Промсвязьбанком, — насколько удачная сейчас конъюнктура», — сказал собеседник РБК, знакомый с планами финучреждения. Два других источника в банковских кругах подтвердили подготовку банка к размещению евробондов.

Объем размещения может составить до 500 млн долларов, говорит собеседник РБК. Другой источник РБК в банковских кругах уточнил, что, возможно, Промсвязьбанк будет выходить на рынок без привлечения широкого круга новых инвесторов, а конвертирует в бессрочные бумаги ранее выпущенные субординированные облигации (их объем в обращении сейчас 700 млн долларов). Похожую операцию в мае этого года проводил банк «Восточный», осуществив перевод бумаг на 125 млн долларов с погашением в 2019 году в разряд бессрочных. Конвертация долга позволила увеличить капитал первого уровня банка на 7 млрд рублей.

Запас основного капитала Промсвязьбанка минимален, отмечает старший директор по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. Для того чтобы банк смог дальше наращивать доходные активы, а также формировать запас под потенциальное обесценение активов, ему необходима докапитализация, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По состоянию на 1 июня 2017 года (последняя отчетная дата), уровень основного капитала банка (Н1.2) составляет 7,7%, а уровень базового капитала (Н1.1) — 6,3%, говорит Беликов. При этом минимумы, установленные регулятором для банков, равны 6% и 4,5% соответственно, добавляет Беликов. Для системно значимых банков, в список которых входит и Промсвязьбанк, установлена повышенная планка по запасу капитала. В частности, в текущем году это 6,1% (Н1.1) и 7,6% (Н 1.2).

Запас прочности по основному капиталу (Н1.2) Промсвязьбанка позволяет ему абсорбировать убытки лишь объемом порядка 26 млрд рублей, что эквивалентно обесценению всего 3% кредитного портфеля банка, говорит Беликов. Запас же прочности по нормативу базового капитала отличается не сильно — он может покрыть убыток в размере 27,5 млрд рублей, добавляет эксперт.