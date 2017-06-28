Промсвязьбанк рассматривает возможность размещения «вечных» евробондов для пополнения капитала первого уровня, рассказал РБК источник, знакомый с планами кредитной организации. «Банк последние три недели активно общается с инвесторами, технически уже полностью готов к такому предложению бумаг инвесторам. Единственный вопрос, который стоит перед Промсвязьбанком, — насколько удачная сейчас конъюнктура», — сказал собеседник РБК, знакомый с планами финучреждения. Два других источника в банковских кругах подтвердили подготовку банка к размещению евробондов.
Объем размещения может составить до 500 млн долларов, говорит собеседник РБК. Другой источник РБК в банковских кругах уточнил, что, возможно, Промсвязьбанк будет выходить на рынок без привлечения широкого круга новых инвесторов, а конвертирует в бессрочные бумаги ранее выпущенные субординированные облигации (их объем в обращении сейчас 700 млн долларов). Похожую операцию в мае этого года проводил банк «Восточный», осуществив перевод бумаг на 125 млн долларов с погашением в 2019 году в разряд бессрочных. Конвертация долга позволила увеличить капитал первого уровня банка на 7 млрд рублей.
Запас основного капитала Промсвязьбанка минимален, отмечает старший директор по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. Для того чтобы банк смог дальше наращивать доходные активы, а также формировать запас под потенциальное обесценение активов, ему необходима докапитализация, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.
По состоянию на 1 июня 2017 года (последняя отчетная дата), уровень основного капитала банка (Н1.2) составляет 7,7%, а уровень базового капитала (Н1.1) — 6,3%, говорит Беликов. При этом минимумы, установленные регулятором для банков, равны 6% и 4,5% соответственно, добавляет Беликов. Для системно значимых банков, в список которых входит и Промсвязьбанк, установлена повышенная планка по запасу капитала. В частности, в текущем году это 6,1% (Н1.1) и 7,6% (Н 1.2).
Запас прочности по основному капиталу (Н1.2) Промсвязьбанка позволяет ему абсорбировать убытки лишь объемом порядка 26 млрд рублей, что эквивалентно обесценению всего 3% кредитного портфеля банка, говорит Беликов. Запас же прочности по нормативу базового капитала отличается не сильно — он может покрыть убыток в размере 27,5 млрд рублей, добавляет эксперт.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1 298,25 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 151,88 млрд, кредитный портфель — 693,87 млрд, обязательства перед населением — 385,27 млрд.