Арест акций МТС, принадлежащих АФК «Система», может негативно повлиять на кредитоспособность корпорации, но не окажет влияния на кредитоспособность МТС, сообщили в международном рейтинговом агентстве Moody's.

Данное мнение относится к судебным новостям об аресте принадлежащих АФК и АО «Система-Инвест» 31,76% акций МТС в рамках разбирательства по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».

«Арест акций МТС, принадлежащих АФК «Система», может оказать негативное влияние на кредитоспособность «Системы», но не окажет влияния на кредитоспособность МТС», — отметила вице-президент Moody`s Юлия Прибыткова.

В настоящее время агентство оценивает корпоративный рейтинг для группы компаний «МТС» на уровне «Ва1», прогноз — стабильный. Рейтинг АФК «Система» был отозван 15 ноября 2016 года.

Агентство отмечает, что на МТС приходится половина выручки АФК «Система» и основная часть денежного потока, направляемого на дивиденды. «Решение суда является отрицательным для АФК «Система», поскольку оно ограничивает права «Системы» над ее крупнейшим активом, МТС, и ограничивает дивидендный доход. Для МТС эффект нейтральный», — отметила Прибыткова.

Moody's не ожидает, что какие-либо изменения прав собственности или потери контролирующего акционера ослабят кредитный профиль МТС.