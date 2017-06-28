Резкий рост индекса базовых видов экономической деятельности в мае 2017 года был обусловлен статистическими проблемами индексов промышленного производства и оптовой торговли. Об этом говорится в последнем выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» Национального-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Индекс выпуска базовых видов экономической деятельности, рассчитываемый экспертами ВШЭ на основе официальной статистики Росстата, вырос в мае на 1,5% относительно апреля (здесь и далее сезонность устранена), что превысило прежний позитивный тренд, начавшийся в первом полугодии 2016 года. Сильный рост в мае был обеспечен промпроизводством (плюс 2,8%), строительством (плюс 2%) и оптовой торговлей (плюс 1,5%), при этом другие виды экономической деятельности не продемонстрировали схожей по позитивности динамики: грузооборот сократился на 0,1%, розничный товарооборот — на 0,2%, сельское хозяйство — на 0,1%, рост в платных услугах населению составил 0,4%, следует из материалов ВШЭ.

«Впрочем, особенности статистики по каждому виду деятельности вынуждают поставить под сомнение столь сильный рост оптимизма, — отмечают эксперты. — Основная причина этого — низкое качество данных по оптовой торговле и промышленному производству, которые внесли основной вклад в майский рост».

Так, оперативная статистика по оптовой торговле, по их словам, «уже давно зарекомендовала себя как бесполезная и даже вредная для анализа». К примеру, значение за январь текущего года было пересмотрено на 24% в сторону повышения. С учетом большого веса этого компонента в структуре добавленной стоимости, создаваемой базовыми видами экономической деятельности (около 17%), ненадежность статистики часто приводит к значительным искажениям сводного индекса.

С промышленной динамикой также есть проблемы, констатируют аналитики. В связи с переходом Росстата в начале года с классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД на ОКВЭД-2 сильно ухудшилось качество промышленной статистики, прежде всего в обрабатывающих производствах: респонденты, предоставляющие данные о выпуске, столкнулись с проблемой классификации сложной продукции, а Росстат — с проблемой оперативного выявления несоответствий в статистической отчетности.

Альтернативные оценки индекса промышленного производства можно получить на основе анализа объемов производства основных видов промпродукции в натуральном выражении, данные о которых Росстат публикует вместе с данными по агрегированным индексам, рассчитанным по полному кругу продукции. Институт «Центр развития» НИУ «ВШЭ» ежемесячно рассчитывает «индекс интенсивности промышленного производства» по неполному кругу продукции. Если взять за основу эту альтернативную оценку, то историческая и текущая динамика промышленного выпуска предстает несколько иной, чем по агрегированным данным Росстата, указывают экономисты. Так, рост промышленного производства основных видов продукции начался лишь в первом полугодии 2016 года (а не в середине 2015-го, как у Росстата) и носит более устойчивый характер. При этом всплеск производства в мае в данном случае отсутствует, что связано преимущественно с тем, что не учитывается динамика «сомнительных» с точки зрения достоверности компонентов (а также за счет лучшего учета календарного фактора): индекс интенсивности промпроизводства за май снизился на 0,9%.



Если взять за основу индекс интенсивности производства, то альтернативная оценка индекса выпуска базовых видов экономической деятельности указывает на рост экономической активности в мае всего на 0,1% против оценки в 1,5% на основе индексов промышленности по полному кругу продукции, указывает ВШЭ. «Оценки базовых отраслей за предшествующие месяцы имеют схожую позитивную тенденцию, впрочем, во многом основанную на очень ненадежных данных по оптовой торговле, выросшей за пять месяцев текущего года на 10,5%. При этом индекс внутреннего частного спроса в феврале — мае рос лишь на 0,2—0,3% в месяц, а розничный товарооборот в апреле — мае даже снижался, что заставляет быть осторожными в оценке текущего состояния экономики», — говорится в «Комментариях о государстве и бизнесе».

