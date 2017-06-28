Ипотечный банк «ДельтаКредит» открыл подразделения в Кемерово и Улан-Удэ на базе отделений Росбанка. Подать заявку на ипотеку и получить кредит в Кемерово можно по адресу: Молодежный пр-т, д. 7, пом. 301, а в Улан-Удэ — на ул. Балтахинова, д. 17, блок Е.

По состоянию на 28 июня «ДельтаКредит» открыл 19 новых офисов из 22 запланированных на 2017 год в рамках экспансии, уточняется в релизе.

Как отметила заместитель председателя правления «ДельтаКредита» Ирина Асланова, благодаря выходу банка в новые регионы на базе офисов Росбанка в 2017 году планируется дополнительно выдать ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. В целом «ДельтаКредит» планирует нарастить выдачу в 2017 году на 24,5%, что почти в два раза больше ожидаемого роста ипотечного рынка.

Банк «ДельтаКредит» открыл представительства в 15 новых регионах

Ипотечный банк «ДельтаКредит» расширяет свое присутствие в регионах России и открывает еще 15 отделений на базе офисов Росбанка.

ДельтаКредит АО «КБ «ДельтаКредит» — монопродуктовый банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании и фондирующийся преимущественно за счет эмиссии корпоративных облигаций. 100% акций финучреждения с января 2011 года контролирует Росбанк. Обе кредитные организации являются дочерними структурами французской группы Societe Generale в России.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 165,08 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,30 млрд, кредитный портфель — 122,00 млрд, обязательства перед населением — 2,08 млрд.