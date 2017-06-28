Ипотечный банк «ДельтаКредит» открыл подразделения в Кемерово и Улан-Удэ на базе отделений Росбанка. Подать заявку на ипотеку и получить кредит в Кемерово можно по адресу: Молодежный пр-т, д. 7, пом. 301, а в Улан-Удэ — на ул. Балтахинова, д. 17, блок Е.

По состоянию на 28 июня «ДельтаКредит» открыл 19 новых офисов из 22 запланированных на 2017 год в рамках экспансии, уточняется в релизе.



Как отметила заместитель председателя правления «ДельтаКредита» Ирина Асланова, благодаря выходу банка в новые регионы на базе офисов Росбанка в 2017 году планируется дополнительно выдать ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. В целом «ДельтаКредит» планирует нарастить выдачу в 2017 году на 24,5%, что почти в два раза больше ожидаемого роста ипотечного рынка.

Банк «ДельтаКредит» открыл представительства в 15 новых регионах Ипотечный банк «ДельтаКредит» расширяет свое присутствие в регионах России и открывает еще 15 отделений на базе офисов Росбанка.