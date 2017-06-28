Источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc. К такому мнению пришли аналитики компании ESET.



«Специалисты ESET установили источник эпидемии трояна-шифратора Win32/Diskcoder.C Trojan (Petya.С). Злоумышленники скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, широко распространенное в украинских компаниях, включая финансовые организации. Некоторые корпоративные пользователи установили троянизированное обновление M.E.Doc, положив начало атаке, охватившей страны Европы, Азии и Америки. По данным системы телеметрии ESET, большинство срабатываний антивирусных продуктов ESET NOD32 пришлось на Украину, Италию и Израиль», — отмечается в релизе.

По словам экспертов, вредоносная программа является новой модификацией семейства Petya. Шифратор распространяется при помощи SMB-эксплойта EternalBlue, который ранее стал причиной массового характера эпидемии WannaCry. «Дальнейшее распространение внутри локальной сети осуществляется через PsExec. Это сочетание обуславливает стремительное распространение вредоносной программы. Для заражения корпоративной сети достаточно одного уязвимого компьютера, на котором не установлены обновления безопасности. С его помощью вредоносная программа попадет в сеть, получит права администратора и распространится на остальные устройства», — заключили в ESET.