Арбитражный суд подтвердил «несостоятельный» статус жительницы Челябинска Дарьи Расторгуевой, сообщила газета «Комсомольская правда».

«Сегодня, 28 июня, Арбитражный суд Челябинской области принял и утвердил отчет моего арбитражного управляющего. К этой дате я шла с 1 октября 2015 года. В тот день я была объявлена первым банкротом в России», — рассказала Расторгуева.



У женщины ничего нет из того, что когда-то было: ни квартиры, ни земельного участка, ни машины. Но, главное, нет долга в 14 млн рублей. Эти деньги были заняты у банка на развитие бизнеса и покупку дома, но платить по счетам Расторгуева не смогла, указывает издание.

Женщина заявила, что больше не будет обращаться в финучреждения. «Но в банки я больше ни ногой! Да и банкам я как клиент не нужна, ведь кредитная история испорчена», — отметила она.