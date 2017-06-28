МГТС
ПАО «Московская городская телефонная сеть» — компания местной проводной связи. МГТС является частью телекоммуникационного бизнес-направления АФК «Система» и входит в группу компаний ПАО «МТС».
Оператор обслуживает более 4,3 млн. абонентов, в том числе 3,6 млн. – физических лиц. На сети действует 527 телефонных станций. Таксофонная сеть компании насчитывает на сегодняшний день около 7 тысяч аппаратов. В настоящее время доля основных телефонных аппаратов МГТС на московском рынке фиксированной связи составляет 77,2%, доля на рынке частных пользователей – 97,8%. Тарифы на основную услугу — местные телефонные соединения — регулируются государством.
С 2004 г. МГТС проводит масштабную реконструкцию сети, которая завершится в 2012 г. Сеть компании будет полностью цифровой. Сейчас цифровизация сети МГТС составляет около 50%, а к концу 2007 г. достигнет, по прогнозам, 54%. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию более 500 тыс. номеров, большая часть идет на замену устаревшего оборудования. Абонентам цифровых АТС оператор предлагает ряд дополнительных услуг, в том числе прием и отправка SMS-сообщений, цифровой определитель номера, переадресация и удержание звонка, организация "горячей линии" и конференц-связи. Эти услуги клиент МГТС может заказать дистанционно, путем набора определенных кодов на телефонном аппарате. В октябре 2006 г. МГТС открыла Единый контактный центр (ЕКЦ). Позвонив по номеру (495) 636-0-636, абонент может получить любую справочную информацию о работе МГТС, вызвать мастера, подключить дополнительные сервисы, заказать детализацию счета, узнать о наличии задолженности и т.д. Помимо этого, клиенты компании могут обратиться к сотрудникам МГТС по телефонам справочно-сервисных центров. Все звонки на эти сервисные телефоны и на номер ЕКЦ — бесплатные. С сентября 2007 года МГТС начала продажу услуг доступа в Интернет по технологии ADSL под собственным брендом. Москвичи оплачивают эту услугу по кредитной схеме. Плата за интернет-доступ наряду с голосовыми услугами включена в единый счет МГТС, который выставляется каждый месяц абонентам компании.
МГТС предоставляет услуги бесплатной справочно-сервисной службы 09 с 1932 г., а в 2004 г. начала работать новая справочно-сервисная служба 009, которая оказывает более 650 тыс. услуг. На сегодняшний день услугами справочно-сервисной службы ПАО «МГТС» пользуются не только абоненты нашей компании, но и клиенты ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО «Вымпелком» по всей стране. Кроме того, сервис доступен абонентам московских операторов фиксированной связи, а с июня 2006 г. доступ к службе МГТС получили жители российских регионов.
Сегодня справочно-сервисная служба ПАО «МГТС» 009 — это самая большая, постоянно актуализируемая база данных в России. Каждые сутки в нее вносится более 8 тыс. обновлений. Примерно 13,5% от общего числа обращений в службу 009 - заказ услуг. Расширение спектра оказываемых услуг приводит к тому, что интерес пользователей к услугам службы 009 постоянно возрастает. Если год назад операторы 009 обслуживали примерно 70 тыс. вызовов в неделю, сейчас этот показатель составляет 85 – 90 тыс.
МГТС предоставляет корпоративным клиентам возможность организации виртуальных частных сетей (VPN). Эта услуга позволяет объединить локальные сети, находящиеся в разных офисах в разных районах Москвы, в единую компьютерную сеть. При этом обеспечивается высокий уровень безопасности и, при необходимости, полная «изоляция» корпоративных сетей друг от друга и от общедоступных публичных сетей, что позволяет организовывать на их базе платежные, банковские и другие закрытые информационные системы. В настоящее время МГТС активно внедряет решения по построению сетей следующего поколения (NGN).