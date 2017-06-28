Московское УФАС России признало оператора связи МГТС нарушителем закона о рекламе. Компания рассылала на мобильный номер столичного абонента рекламные СМС-сообщения без его согласия на получение такой рассылки, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Дело было возбуждено по заявлению гражданина, на телефонный номер которого пришло сообщение о возможности получить оборудование для видеонаблюдения и в течение года бесплатно пользоваться услугой видеонаблюдения. Также сообщение содержало подпись «Ваша МГТС», — говорится в релизе.

При этом было установлено, что заявитель не давал своего согласия на получение от МГТС рекламы. «Исходя из текста сообщения, в котором содержится предложение приобрести камеру видеонаблюдения, регулятор приходит к выводу, что спорная информация направлена на привлечение внимания потенциального потребителя к объекту рекламирования», — отметили в ведомстве.

Московское УФАС России выдало МГТС предписание прекратить рассылку на телефонный номер заявителя и представить в антимонопольный орган отчет о выполненных в рамках предписания мероприятиях.