Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов среды.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил по сравнению с уровнем предыдущего закрытия 0,88% и составил 2 440,69 пункта. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,68% до 21 454,61 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq вышел в плюс на 1,43% и завершил сессию на отметке 6 234,41.

«Если во вторник американские индексы тревожно рванули вниз после сообщений о штрафе Google, намеках (главы Европейского ЦБ Марио) Драги на снижение темпов стимулирования экономики и новостях об отложенном голосовании в сенате США по реформе здравоохранения, то вчера вся просадка была столь же стремительно выкуплена, — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев. — Представители ЕЦБ (анонимно посредством агентства Reuters) поспешили уверить рынки в том, что те неправильно поняли Драги и об ужесточении денежно-кредитных условий речь не шла. Второй день подряд лидировали акции банков, чему способствовали рост ставок на долговом рынке и ожидания публикации ФРС второй части результатов стресс-тестирования, которая была обнародована после закрытия. Как оказалось, все 34 финансовые компании получили одобрение регулятора по своим планам распределения капитала, хотя одной из них — Capital One придется свой план подкорректировать. На постмаркете акции банков прибавили еще порядка 1,5%».

