Совкомбанк продает долю в банке «Пойдем!» председателю правления «Российского Капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Михаилу Кузовлеву. Конфликта интересов в сделке он не видит, пишут «Ведомости».
Информацию о покупке доли в банке «Пойдем!» газете подтвердил сам Кузовлев. «Я подтверждаю, что на днях подал в Банк России ходатайство на приобретение 25% акций «Пойдем!» у Совкомбанка. Все документы согласно требованиям регулятора были предоставлены», — заявил Кузовлев.
Он подчеркнул, что средства «РосКапа» в сделке не используются: «Доля в банке приобретается на мои личные средства, которые были соответствующим образом задекларированы». Стоимость покупки Кузовлев обсуждать отказался, сославшись на соглашение о неразглашении, но сказал, что для Совкомбанка сделка была выгодной.
Конфликта интересов в сделке он не видит: банки работают в разных сегментах и почти не пересекаются географически. «Пойдем!» специализируется на потребительском кредитовании и индивидуальном финансовом консультировании, указано на его сайте. Большая часть портфеля «РосКапа» — ссуды компаниям.
Эксперты не разделяют мнение Кузовлева. «Конфликт скорее есть, ведь («Российский Капитал». — Прим. ред.) это не просто какой-то коммерческий банк, а квазигосударственный. 25% — это существенное влияние на принятие решений. Возможно, если есть какое-то соглашение об управлении этим пакетом, то конфликт интересов может быть решен», — говорит партнер BDO Денис Тарадов.
Заниматься оперативным управлением банком и входить в его совет директоров Кузовлев не собирается. По его словам, это обычная портфельная инвестиция.
Совкомбанк купил «Пойдем!» у АСВ в ноябре 2016 года за 382 млн рублей. Банк достался агентству после отзыва лицензии у Пробизнесбанка, головного банка группы «Лайф», в которую он входил. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский тогда собирался продать существенную часть акций сотрудникам «Пойдем!», в январе Совкомбанк даже объявил, что находится в процессе закрытия сделки по продаже 100% акций «Пойдем!» его менеджменту.
Совкомбанк подписал соглашение о продаже 100% акций банка «Пойдем!» его менеджменту. Сделка находится в процессе закрытия, говорится в сообщении кредитной организации.
Последний раз список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится «Пойдем!», обновлялся в марте — Совкомбанку принадлежало чуть более 25% акций, а почти 75% — девяти лицам, включая предправления «Пойдем!» Инну Рябову, члена совета директоров Леонида Бацева, зампредам правления «Российского Капитала» Михаилу Березову и Владимиру Воейкову, а также их тещам Анне Личман и Любови Судаковой.
АО «КБ «Пойдем!» — активно развивающийся московский банк с обширной сетью продаж в регионах. Ключевое направление деятельности — потребительское кредитование (в том числе микрокредиты). Банк входил в финансовую группу «Лайф» и до недавнего времени контролировался ее головной организацией — Пробизнесбанком (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу памяти»). Основные источники фондирования — депозиты физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. К осуществлению мер по предупреждению банкротства участников группы «Лайф» в качестве инвестора привлечен ПАО «АКБ «Российский Капитал», 100% акций которого принадлежит АСВ.
В настоящий момент единственным акционером кредитного учреждения является ПАО «Совкомбанк» (100%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 16,39 млрд рублей (167-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,48 млрд, кредитный портфель — 11,92 млрд, обязательства перед населением — 8,96 млрд.