Совкомбанк продает долю в банке «Пойдем!» председателю правления «Российского Капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Михаилу Кузовлеву. Конфликта интересов в сделке он не видит, пишут «Ведомости».

Информацию о покупке доли в банке «Пойдем!» газете подтвердил сам Кузовлев. «Я подтверждаю, что на днях подал в Банк России ходатайство на приобретение 25% акций «Пойдем!» у Совкомбанка. Все документы согласно требованиям регулятора были предоставлены», — заявил Кузовлев.

Он подчеркнул, что средства «РосКапа» в сделке не используются: «Доля в банке приобретается на мои личные средства, которые были соответствующим образом задекларированы». Стоимость покупки Кузовлев обсуждать отказался, сославшись на соглашение о неразглашении, но сказал, что для Совкомбанка сделка была выгодной.

Конфликта интересов в сделке он не видит: банки работают в разных сегментах и почти не пересекаются географически. «Пойдем!» специализируется на потребительском кредитовании и индивидуальном финансовом консультировании, указано на его сайте. Большая часть портфеля «РосКапа» — ссуды компаниям.

Эксперты не разделяют мнение Кузовлева. «Конфликт скорее есть, ведь («Российский Капитал». — Прим. ред.) это не просто какой-то коммерческий банк, а квазигосударственный. 25% — это существенное влияние на принятие решений. Возможно, если есть какое-то соглашение об управлении этим пакетом, то конфликт интересов может быть решен», — говорит партнер BDO Денис Тарадов.

Заниматься оперативным управлением банком и входить в его совет директоров Кузовлев не собирается. По его словам, это обычная портфельная инвестиция.



Совкомбанк купил «Пойдем!» у АСВ в ноябре 2016 года за 382 млн рублей. Банк достался агентству после отзыва лицензии у Пробизнесбанка, головного банка группы «Лайф», в которую он входил. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский тогда собирался продать существенную часть акций сотрудникам «Пойдем!», в январе Совкомбанк даже объявил, что находится в процессе закрытия сделки по продаже 100% акций «Пойдем!» его менеджменту.

Совкомбанк продает банк «Пойдем!» его менеджерам Совкомбанк подписал соглашение о продаже 100% акций банка «Пойдем!» его менеджменту. Сделка находится в процессе закрытия, говорится в сообщении кредитной организации.

Последний раз список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится «Пойдем!», обновлялся в марте — Совкомбанку принадлежало чуть более 25% акций, а почти 75% — девяти лицам, включая предправления «Пойдем!» Инну Рябову, члена совета директоров Леонида Бацева, зампредам правления «Российского Капитала» Михаилу Березову и Владимиру Воейкову, а также их тещам Анне Личман и Любови Судаковой.

