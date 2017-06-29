Ключевые фондовые площадки Азиатского региона демонстрируют положительную динамику индексов на торгах в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 на 7:56 мск прибавил 0,44% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 20 219,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index на 8:04 мск поднялся на 0,79% до 25 886,08 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite минутой позже — на 0,27% до 3 181,8. Сингапурский Straits Times Index на 8:06 мск вырос на 1,03% до 3 248,91 пункта. Южнокорейский KOSPI на 7:38 мск был в плюсе на 0,48% — на отметке 2 393,98.



«Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Доходности гособлигаций по всему миру умеренно растут, демонстрируя понимание инвесторами того, что мировые ЦБ вслед за ФРС начинают думать о цикле повышения ставок по мере восстановления национальных экономик, в частности улучшения условий на рынке труда. Доллар на фоне заявлений (главы Европейского ЦБ Марио) Драги, чиновников из Банка Англии и Канады просел до минимумов года. Вместе с тем сегодняшняя динамика азиатских торгов следует за позитивной американской сессией, где основные индексы отыграли просадку предыдущего дня… Кроме того, слабый доллар поддержал сырьевые котировки, цены на металлы. Это дополнительный фактор роста в пользу развивающихся рынков», — комментирует эксперт компании «БКС» Константин Карпов.