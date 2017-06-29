Росфинмониторинг начал рассылать банкам базу с информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций, пишут «Известия».

В четырех банках изданию сообщили, что получили базу данных сомнительных клиентов 27 и 28 июня. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас в базе содержится информация о 32 тыс. клиентов (компаний и граждан). Другой источник пояснил, что всего в черный список внесены примерно 200 тыс. клиентов. В дальнейшем, уточнил он, списки присылаться не будут — банки будут получать по несколько уведомлений ежедневно.

Еще один из участников рынка уточнил, что в базе содержатся Ф. И. О. физического лица, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения. По всем клиентам также указывается вид отказа в обслуживании: отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения.

В пресс-службах Центробанка и Росфинмониторинга газете подтвердили факт обмена информацией о сомнительных клиентах, не сообщив никаких подробностей о содержании базы. В Росфинмониторинге отметили, что попадание в эту базу «не является основанием для отказа» в обслуживании в кредитных организациях, но банки должны обращать на таких клиентов пристальное внимание.

«Присутствие организации, ИП или физлица в списке отказников может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием. Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций», — отметила руководитель службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

Регулятор, по ее словам, неоднократно указывал, что присутствие компании или физлица в списке не должно становиться «черной меткой».

СМИ: попавшие в список ЦБ сомнительные клиенты получат «черную метку» Российские банки в апреле получат от ЦБ список граждан, внесенных в «стоп-лист сомнительных клиентов», заявил вчера в Совете Федерации директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появился, а без него попадание в такие списки станет «черной меткой» для клиента, пишет «Коммерсант».

Напомним, банки и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Росфинмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию. Разработка нормативных документов, позволяющих доводить информацию о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Согласно им, Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а последний — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм планировалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.

