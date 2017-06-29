Работа над совершенствованием программы материнского капитала ведется, все предложения по изменению механизма ее действия изучаются. Об этом в интервью ТАСС заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о возможной выдаче части средств на руки.

«Важно работать над совершенствованием реализации программы материнского капитала. В Совет Федерации поступает немало обращений граждан о внесении изменений в ее механизмы», — сказала Матвиенко. «Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается», — отметила она.

Вместе с тем сенатор подчеркнула, что материнский капитал — это не социальное пособие в виде определенной денежной суммы. Его предназначение — содействие семье в выполнении такой исключительно важной миссии, как рождение и воспитание детей. «Ни на какие другие цели, задачи эти средства не направляются и не должны направляться», — указала Матвиенко. Дело за тем, как это обеспечить, выдавая часть средств материнского капитала на руки, добавила глава Совфеда.



При этом она напомнила, что срок действия программы материнского капитала — до 2018 года включительно. «Целесообразность и возможность ее продления в последующие годы сейчас обсуждается как в структурах федеральной исполнительной власти, так и нами, парламентариями», — сказала Матвиенко. По ее мнению, «демографическая ситуация в стране требует как минимум сохранения, а по-хорошему — и усиления всех экономических, финансовых, социальных, правовых мер, способствующих повышению рождаемости».