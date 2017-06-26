Минэкономразвития представило проект программы повышения производительности труда в России, на которую просит 29 млрд рублей из бюджета до 2020 года. У программы будет две задачи: повысить производительность труда и поддержать тех, кого уволят. Причем большая часть названной суммы пойдет на решение проблемы безработицы, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию программы.

Повышать производительность труда Минэкономразвития предлагает постепенно, следует из презентации. В 2017 году в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 годах — по десять, новые регионы будут прибавляться и дальше. В каждом отберут компании, которым бюджет наймет консультантов по повышению производительности труда. Их список предстоит одобрить, но в основном это компании из большой четверки аудиторов. Они проанализируют эффективность компании и предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры. Критерии выбора — выручка до 30 млрд рублей и большой потенциал к повышению эффективности.

Будет действовать принцип «двух ключей»: компании выберут регион, проектный комитет в правительстве выделит субсидии, компании будут софинансировать программу.

Краткосрочные меры — это те, что позволят быстро увеличить производительность труда, однако долгосрочные меры требуют серьезных капиталовложений. Денег из бюджета не будет, но компании, участвующие в программе, будут иметь приоритет в очереди за деньгами институтов развития: и Фонда развития промышленности, и ВЭБа, и Российского экспортного центра, пояснил изданию федеральный чиновник.

Все это первый этап, а второй — помочь компаниям устроить уволенных сотрудников компаний. Их предлагается переводить на новые предприятия. На это потребуется около 20 млрд рублей за три года и еще около 10 млрд в 2020-м — к этому времени проект примет масштабный характер.

Работодатели, которые нанимают сотрудников, уволенных из отобранных предприятий, получат налоговые преференции — так они смогут компенсировать часть заработной платы нанятых и расходы на их переезд. Чтобы у уволенных не было стресса, для них придумают новую форму увольнения — просто через перевод на новые предприятия.

«Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет, — обещает министр экономического развития Максим Орешкин. — Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места».

Трудовое законодательство должно стать гибким, говорится в презентации Минэкономразвития. В частности, будут введены электронный договор, электронная трудовая книжка, законодатель создаст условия для частичной и удаленной занятости. Будут отменены избыточные требования по числу и квалификации сотрудников — например, сейчас на металлургических предприятиях в шахтах лифта должен быть лифтер, при этом система уже давно автоматизирована, поясняет чиновник. А чтобы повысить мобильность уволенных, будет строиться арендное жилье по всей стране, в том числе через инфраструктурную ипотеку.