Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в четверг присвоило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне «Aaa» и краткосрочный рейтинг «Prime-1». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Рейтинг представляет собой оценку аналитиками текущей и будущей кредитоспособности АБИИ по мере наращивания им масштабов операций на горизонте пяти — десяти лет, отмечается в релизе агентства.

Рейтинг на уровне «Aaa» принимает во внимание сильную структуру управления АБИИ, включая политику по риск-менеджменту, высокие показатели достаточности капитала и ликвидности. Очень хорошие показатели достаточности капитала, по мнению агентства, будут поддерживать кредитный профиль фининститута. «Мы ожидаем, что позиция АБИИ по ликвидности будет такой же сильной, как у других многосторонних банков развития с высокими рейтингами», — отмечают аналитики. По мнению Moody's, наличие существенного объема неоплаченного капитала, доступного по требованию, гарантирует банку обусловленную договором и, в случае необходимости, дополнительную поддержку, следует из релиза.



Напомним, к созданному по инициативе Китая Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций присоединилась и Россия. По информации на сайте АБИИ, в общей сложности у банка 37 региональных членов (государств и территорий) и 19 стран-членов, не относящихся к Азиатскому региону; к банку могут присоединиться еще девять региональных участников и 15 нерегиональных.