Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) просит снять противоречия между требованиями закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) к сотрудникам и Трудовым кодексом (ТК РФ). Взыскателям долгов физлиц запрещено иметь в штате сотрудников с незакрытыми исполнительными производствами, однако оснований для их увольнения по трудовому законодательству нет. Просьба НАПКА изложена в письме к главе Минтруда Максиму Топилину, пишет «Коммерсант».

В соответствии с профильным законом в коллекторских агентствах не могут работать сотрудники, допустившие, в частности, неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более 30 рабочих дней (в том числе по алиментам, налогам, штрафам и т. д.). При этом ни сам 230-ФЗ, ни ТК РФ не содержат положений, дающих агентству право расторгнуть трудовой договор с сотрудником из-за наличия в отношении него незакрытых исполнительных производств.

В ТК РФ есть лишь основания для расторжения трудовых договоров из-за ограничений на занятие определенными видами деятельности, установленных ТК РФ или иным федеральным законом, исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору. Однако судебная практика по данному вопросу отсутствует, а нечеткая формулировка этой нормы вызывает опасения участников рынка, что формироваться она будет неоднозначно.

После вступления в силу основных положений закона, регулирующего взыскание долгов физлиц, коллекторы оказались в непростой ситуации. По словам директора НАПКА Бориса Воронина, в начале этого года со сложностями столкнулось практически каждое коллекторское агентство при подаче документов на вступление в госреестр. В Федеральную службу судебных приставов (ФССП, ведет реестр) необходимо было представить полные списки сотрудников, включая вспомогательный персонал. К агентству, имеющему работников, не отвечающих требованиям закона (в том числе и по наличию незакрытых исполнительных производств), регулятором может быть применено административное наказание, вплоть до исключения из государственного реестра и остановки деятельности.

Однако оперативно избавиться от сотрудников-должников по собственной инициативе коллекторы не могли.

Юристы считают, что для устранения проблемы необходимо внести поправки в Трудовой кодекс, которые могут быть инициированы по итогам рассмотрения обращения коллекторов в Минтруд.