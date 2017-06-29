Федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк в среду отклонил иск инвесторов против главы Deutsche Bank Джона Крайана и еще 11 действующих и бывших членов руководства этого германского банка. Они обвинялись в утаивании от клиентов недоработок в корпоративном механизме противодействия легализации преступно нажитых капиталов, в том числе путем вывода из России миллиардов долларов, уточняет ТАСС.

Свой вердикт огласила окружной судья Аналиса Торрес, которая сочла, что истцы — американские владельцы ценных бумаг банка — «не смогли точно описать, как именно Deutsche Bank ввел их в заблуждение» по вопросу надзора за операциями с деньгами или акциями сомнительного происхождения. Как уточняет агентство Reuters, Торрес на нашла в исковой жалобе, насчитывающей 158 страниц, неопровержимых доказательств того, что инкриминировалось ответчику.

В конце января Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 млн долларов за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка 10 млрд долларов в 2011—2015 годах. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.



Как сообщала ранее газета Sueddeutsche Zeitung, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около 10 млрд долларов в 2011—2015 годах, а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине. 17 января Министерство юстиции США объявило о согласии банка выплатить 7,2 млрд долларов для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008 года.