Размер общемирового долга достиг в I квартале 2017 года рекордных 217 трлн долларов, увеличившись на 600 млрд за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков. Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Документ есть у РБК. IIF представляет собой международную ассоциацию, объединяющую более 500 участников финансового рынка.

В совокупный долг включается все — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.

Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся рынках) продолжает способствовать увеличению объема потенциальных обязательств государств, которые будут вынуждены, как и в предыдущий кризис, взять расчистку балансов частного сектора на себя. В ряде стран, в частности в Китае, резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности.

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай: в обеих странах показатель вырос на 2 трлн долларов. В Китае он достиг 32,7 трлн, а в США превысил 63 трлн долларов. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего к американскому ВВП снизилось на 2,5 процентного пункта.

Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, что явилось следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В I квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума — 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков — 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.

Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на 3 трлн долларов, превысив 56 трлн, и составил 218% ВВП. Быстрее всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.



Из четырех компонентов долга, которые измеряет IIF, у России за последние четыре квартала вырос лишь госдолг — с 15,9% ВВП в конце марта 2016 года до 16,3% ВВП в конце марта текущего года. Отношение долга домохозяйств к ВВП уменьшилось до 14,7% (с 15,6%), долга финансового сектора — до 11,8% (с 14,4%), нефинансового сектора — до 48,6% (с 56,1%). До конца 2017 года российским заемщикам предстоят крупные погашения долгов, отмечает IIF. По данным Банка России, во втором полугодии предстоит выплатить 43 млрд долларов в качестве основного долга и 8,3 млрд долларов в виде процентов.