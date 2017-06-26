Банк России переносит срок публикации универсальной рейтинговой шкалы, которая позволяет сопоставить оценки разных агентств, на неопределенное время. У регулятора пока недостаточно данных от «Эксперт РА» и АКРА для презентации карты рейтингов, ее могут подготовить до конца года. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

«Рано говорить про мэппинг (создание и публикацию универсальной рейтинговой шкалы). Может, они («Эксперт РА» и АКРА. — Прим. ред.) так быстро присвоят рейтинги, что до конца года подготовим», — говорит Швецов. По его словам, статистики, что есть сейчас, по числу присвоенных рейтингов и дефолтов эмитентов мало.

Кроме того, мало эмитентов, которые имеют рейтинг одновременно и от «Эксперт РА», и от АКРА, а статистика по дефолтам эмитентов собирается обычно несколько лет, говорит президент «Эксперт РА» Дмитрий Гришанков. «У нас такая статистика есть, а у АКРА — пока нет», — добавляет он, поэтому сейчас ЦБ в основном ориентируется на определения рейтингов и схожесть шкал.

Сейчас рейтинги АКРА есть у 34 эмитентов. «Эксперт РА» отрейтинговало по обновленной шкале более 290 эмитентов, говорит представитель агентства. Только восемь эмитентов имеют рейтинги обоих агентств.

Швецов считает, что должно быть не менее 50—60 эмитентов c рейтингами обоих агентств. Он добавляет, что промедление с публикацией никак не связано с тем, что еще и Национальное рейтинговое агентство (НРА) может осенью получить аккредитацию. Агентство подало повторную заявку в Центробанк в начале этого года, ЦБ может рассматривать обращение до шести месяцев.

Универсальная шкала разных кредитных рейтинговых агентств предусмотрена в Базельском соглашении, к которому присоединилась Россия. ЦБ анонсировал подготовку новой карты в январе 2016 года. Она должна заменить ту, что принял Минфин еще в 2012 году. В апреле Центробанк сообщил, что намерен в скором времени опубликовать финальную версию доклада, в которой отражены подходы Банка России к мэппингу, а летом планируется публикация сопоставления шкал.