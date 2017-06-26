Создатели вируса-вымогателя Petya, который поразил 27 июня компьютеры в России, на Украине, а также в других странах Европы, в США и Азии, заработали на этом почти 4 биткоина, пишет РБК.

Согласно записям блокчейна, на «кошелек» биткоинов 1Mz7153HMuxXTuR2R1t78mGSdzaAtNbBWX, указанный вымогателями, на момент публикации заметки (поздний вечер четверга, 28 июня. — Прим. Банки.ру) было переведено 3,99 биткоина с помощью 45 трансакций.

Цена 1 биткоина, по данным Coindesk, составляет на данный момент 2 574,46 доллара. Таким образом, в пересчете по курсу Coindesk хакерам удалось заработать 10,3 тыс. долларов.

Жертвами масштабной кибератаки 27 июня стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний: на экранах компьютеров появлялось сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Однако больше всего пострадали компании на Украине и в России. В Киеве от вируса пострадала компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры, ряд банковских структур.

Вирус также атаковал компьютеры российских компаний, в частности, пострадали компьютерные системы «Роснефти» и «Башнефти», а также Хоум Кредит Банка. О хакерских атаках на свои системы заявили компании во Франции и Великобритании.

Новый вирус первоначально был определен как принадлежащий к семейству Petya (Petya A.). Лаборатория ESET определила вирус как Win32/Diskcoder.C Trojan. Его распространение началось с Украины, затем продолжилось в Италии, Израиле, Сербии, Румынии, США, Литве, Венгрии, а также Польше, Аргентине, Чехии, Германии и России.



Однако в «Лаборатории Касперского» считают, этот вирус-шифровальщик не имеет отношения к вирусу Petya, хотя у него несколько общих с ним строк кода, и относится к новому семейству вредоносного программного обеспечения. «Лаборатория Касперского» назвала этот вирус ExPetr.