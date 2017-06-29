Российские фондовые индексы растут в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индексы ММВБ и РТС прибавляли к уровню закрытия предыдущих торгов 0,32% и 0,82% соответственно. На 10:09 мск индекс ММВБ вырос уже на 0,45% до 1 900,51 пункта, индекс РТС — на 0,92% до 1 012,01.

Российский фондовый рынок готов показать в четверг свою силу, считает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Американский фондовый рынок вчера вырос, основные индексы прибавили 0,7—1,4%. Цены на нефть продолжают восстанавливаться, стоимость смеси Brent в четверг утром прибавляет 0,4%, приближаясь к отметке 48 долларов за баррель. Такой внешний фон позволит сегодня российскому рынку акций показать свою силу, индекс РТС может увеличиться на 0,5—1%», — пишет эксперт.

