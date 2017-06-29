Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,09 рубля, курс евро увеличился на 6 копеек, до 67,45 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рост курса российской валюты по отношению к доллару поддерживает восстановление цен на нефть, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. В свою очередь, нефтяные котировки поддержала публикация данных Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Данные Минэнерго США оказались лучше, чем данные Американского института нефти (API).

«Основываясь на позитивных данных и ослаблении доллара против евро, цена «черного золота» будет расти», — уверен главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 47,55 доллара. После того, как покупатели прошли уровень 47 долларов, они нацелились на 48 долларов за баррель, прогнозирует Антонов.

«Американский доллар дешевеет по всему рынку, поэтому покупатели воспользуются его слабостью, чтобы подняться повыше текущих уровней», — комментирует аналитик.

При таком развитии событий на нефтяном рынке он ожидает повышения курса доллара до 59,45 рубля днем и снижения до отметки 58,88 рубля во второй половине дня. По паре EUR/RUB Антонов прогнозирует снижение до 66,95 рубля к концу торговой сессии.

В целом картина по паре USD/RUB остается неизменной, считает эксперт фондового рынка «БКС Экспресс» Сергей Гайворонский. «Снижение к минимумам года остается маловероятным. Пока мы выше локальной зоны поддержки 58,5—58,7, длинным позициям ничего не угрожает. Однако и продолжить рост будет сложно ввиду слабости доллара и продолжающегося отскока нефтяных котировок», — поясняет эксперт. По его прогнозу, до конца недели сохранится диапазон 58,5—59,5.

Что касается евро, то темп его роста, по мнению Гайворонского, начинает замедляться.

