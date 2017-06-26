Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против России опубликовано в четверг в «Официальном журнале ЕС». Тем самым официально утверждено вступление решения в силу в конце июля 2017 года, передает европейский собкор Банки.ру.

Срок действующих экономических санкций против РФ, продленных в январе 2017-го, истекает 31 июля.

Накануне Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года путем письменной процедуры. Решение о продлении санкций было принято единогласно.

ЕС продлил экономические санкции против России до конца января 2018-го
ЕС продлил экономические санкции против России до конца января 2018-го

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Совет формализовал решение лидеров государств Евросоюза, принятое на саммите в Брюсселе.